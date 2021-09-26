“الأرصاد”: صيف 2021 ثالث أسخن صيف منذ 30 عاما

قال المركز الوطني للأرصاد إن الصيف هذا العام 2021م يعد ثالث أسخن صيف منذ 30 عاما حيث ارتفعت درجة الحرارة بمقدار 1ْ.1م عن المتوسط.
🛑صيف هذا العام 2021م يعد ثالث أسخن صيف منذ 30 عام حيث ارتفعت درجة #الحرارة بمقدار 1ْ.1م عن المتوسط.
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— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) September 27, 2021
وأضاف المركز عبر سلسلة تغريدات عبر تويتر اليوم الاثنين، أنه خلال الـ 30 سنه الماضية، يعتبر شهر أعسطس 2021م سادس أسخن شهر بزيادة قدرها 0ْ.9م عن المتوسط.
وتابع: “سجلت محطات الرصد -المأهولة- التابعة للمركز في شهر أغسطس كميات هطول أقل من المعدل ماعدا الباحة حيث سجلت كمية هطول حول المعدل وبينما بيشة سجلت أعلى من المعدل.
وأوضح أنه خلال الـ 30 سنه الماضية،كان متوسط هطول أمطار فصل الصيف لعام 2021م أعلى من المتوسط وترتيبه السابع،حيث بلغ متوسط كميات الهطول -5.3ملم- وُيعزى ذلك إلى الأمطار التاريخية التي هطلت خلال شهر يوليو لهذه السنة.
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