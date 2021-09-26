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“الأرصاد”: صيف 2021 ثالث أسخن صيف منذ 30 عاما

“الأرصاد”: صيف 2021 ثالث أسخن صيف منذ 30 عاما
http://almnatiq.net/?p=1037062

قال المركز الوطني للأرصاد إن الصيف هذا العام 2021م يعد ثالث أسخن صيف منذ 30 عاما حيث ارتفعت درجة ‎الحرارة بمقدار 1ْ.1م عن المتوسط.

وأضاف المركز عبر سلسلة تغريدات عبر تويتر اليوم الاثنين، أنه ‏خلال الـ 30 سنه الماضية، يعتبر شهر ‎أعسطس 2021م سادس أسخن شهر بزيادة قدرها 0ْ.9م عن المتوسط.

وتابع: “‏سجلت محطات الرصد -المأهولة- التابعة للمركز في شهر ‎أغسطس كميات هطول أقل من المعدل ماعدا ‎الباحة حيث سجلت كمية هطول حول المعدل وبينما ‎بيشة سجلت أعلى من المعدل.

وأوضح أنه ‏خلال الـ 30 سنه الماضية،كان متوسط هطول ‎أمطار فصل الصيف لعام 2021م أعلى من المتوسط وترتيبه السابع،حيث بلغ متوسط كميات الهطول -5.3ملم- وُيعزى ذلك إلى ‎الأمطار التاريخية التي هطلت خلال شهر ‎يوليو لهذه السنة.

 

 

 

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