“الأرصاد”: صيف 2021 ثالث أسخن صيف منذ 30 عاما

قال المركز الوطني للأرصاد إن الصيف هذا العام 2021م يعد ثالث أسخن صيف منذ 30 عاما حيث ارتفعت درجة ‎الحرارة بمقدار 1ْ.1م عن المتوسط.

🛑صيف هذا العام 2021م يعد ثالث أسخن صيف منذ 30 عام حيث ارتفعت درجة #الحرارة بمقدار 1ْ.1م عن المتوسط.

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1⃣ pic.twitter.com/4lbbQgbPKJ — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) September 27, 2021

وأضاف المركز عبر سلسلة تغريدات عبر تويتر اليوم الاثنين، أنه ‏خلال الـ 30 سنه الماضية، يعتبر شهر ‎أعسطس 2021م سادس أسخن شهر بزيادة قدرها 0ْ.9م عن المتوسط.

وتابع: “‏سجلت محطات الرصد -المأهولة- التابعة للمركز في شهر ‎أغسطس كميات هطول أقل من المعدل ماعدا ‎الباحة حيث سجلت كمية هطول حول المعدل وبينما ‎بيشة سجلت أعلى من المعدل.

وأوضح أنه ‏خلال الـ 30 سنه الماضية،كان متوسط هطول ‎أمطار فصل الصيف لعام 2021م أعلى من المتوسط وترتيبه السابع،حيث بلغ متوسط كميات الهطول -5.3ملم- وُيعزى ذلك إلى ‎الأمطار التاريخية التي هطلت خلال شهر ‎يوليو لهذه السنة.