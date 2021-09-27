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هل توجد آثار سلبية تلاحق المتعافين من كورونا ؟..طبيب يجيب

هل توجد آثار سلبية تلاحق المتعافين من كورونا ؟..طبيب يجيب
http://almnatiq.net/?p=1037068
المناطق - وكالات:

أجريت تجارب علمية حديثة على المتعافين من كورونا، لمعرفة الأثار التي قد تلحق بهم بعد شفائهم.

وكشفت التجارب عن أعراض غير تقليدية قد تظل موجودة على المتعافي بعد شهور من الإصابة بالمرض، وذلك لمن تلقى علاجا بالأكسجين أو أصيب بارتفاع درجة الحرارة لفترات طويلة.

وأكد الطبيب المصري محمود حمودة، استشاري الأمراض النفسية والعصبية، أن هناك بعض الأعراض المصاحبة للإصابة تؤثر على حالة الجهاز العصبي المركزي لدى الأشخاص، ومن الممكن ألا تظهر تلك الأعراض مباشرة، مشيرًا إلى أنها ربما تكون طويلة الأمد عكس المتعارف عليه عند الإصابة بفيروس كورونا مثل الحمي وارتفاع درجات الحرارة والرشح.

وأضاف حمودة أن الأعراض طويلة الأمد لا تظهر مباشرة عقب الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل هذه الأعراض في وجود حالة نسيان، وعصبية مستمرة، وقلة التركيز، وعدم القدرة علي التفكير في بعض الأوقات.

وأثبتت الدراسة التي أجريت في جامعة ولاية جورجيا، ومعهد جورجيا للتكنولوجيا، أن انخفاض حجم المادة الرمادية في شبكة الوصلات العصبية بالفص الأمامي-الصدغي للدماغ يرتبط بظهور اختلال فى بعض الوظائف المعرفية، مثل النسيان، وفقدان التركيز، وضعف الوعي، والارتباك والاضطراب بين مرضى كوفيد 19، حتى ستة أشهر بعد الخروج من المستشفى.

 

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