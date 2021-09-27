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هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟..رد حاسم

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هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟..رد حاسم

هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟..رد حاسم
http://almnatiq.net/?p=1037072

قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الاغتسال يكفى للدخول في الصلاة دون أن يلجأ الفرد إلى الوضوء، لكن يجب أن تكون نية الفرد أثناء الاغتسال أو الاستحمام هي رفع الحدثين الأكبر والأصغر، والحدث الأكبر هو ما يوجب الغُسل، بينما الآخر يوجب الوضوء.

وأضاف عبر بث مباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “والاستحمام يغني عن الوضوء، فاغتسال الفرد ورفعه الحدث أثناء ذلك وتطهره للصلاة، فذلك يغني عن الوضوء، ولو توضأ بعد الاغتسال فلا حرج، ولو اكتفى بالاغتسال فهذا يصح ولا حرج أيضًا في ذلك”.

 

 

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