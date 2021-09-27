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وزير التعليم: 3 ركائز يعتمد عليها برنامج تنمية القدارت البشرية (فيديو)

وزير التعليم: 3 ركائز يعتمد عليها برنامج تنمية القدارت البشرية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1037081
محررو المناطق

أكد وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ،  أن الاهتمام بالمواطن في برنامج تنمية القدارت البشرية، سيكون من مراحل مبكرة، ليتم إعداد المواطن ليكون منافساً في سوق العمل محلياً وعالمياً.

وأضاف وزير التعليم خلال أعمال الجلسة الحوارية عن تنمية القدرات البشرية، أن هذا البرنامج مركزه ومحوره هو المواطن.

وأشار إلى أن هناك 3 ركائز لهذا البرنامج، الأول هو تطوير أساس مرن ومتين للجميع في أنظمة تنمية القدرات البشرية.

وأوضح وزير التعليم أن الركيزة الثانية، هي إعداد المواطن لسوق العمل يكون فيه منافس محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن الركيزة الثالثة تتمثل في إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن.

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