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وزير الموارد البشرية: ولي العهد يولي اهتماما كبيرا بتنمية القدرات

وزير الموارد البشرية: ولي العهد يولي اهتماما كبيرا بتنمية القدرات
http://almnatiq.net/?p=1037083

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم الاثنين، إن برنامج تنمية القدرات البشرية يمثل ركيزة أساسية لسوق العمل.

 

وأكد الوزير ، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أبدى اهتمامًا كبيرًا بالمواطن في المملكة وتنمية قدراته وتأهيله لسوق العمل.

 

وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية، أن البرنامج يسعى لتحضير الشباب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، مشددًا على أهمية تدريب المواطنين العاملين، بما في ذلك من لديهم خبرة طويلة.

 

وذكر أن اختيار التخصص المناسب لقدرات الشاب وسوق العمل هو أحد الأمور التي يستهدفها البرنامج، مؤكدًا أن البرنامج يسعى لتغيير نمط فكرة المواطن من البحث عن وظيفة إلى التفكير في ريادة الأعمال.

 

وأشار إلى أن البرنامج يركز أيضًا على تأهيل الشباب في مرحلة الدراسة، وهو ما يجهزهم للدخول في سوق العمل بصورة أفضل ممن لم يتلقوا هذا التأهيل.

 

 

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