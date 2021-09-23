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باللغات العالمية.. السديس يدشّن البث الإذاعي المباشر لدروس وخطب المسجد الحرام

باللغات العالمية.. السديس يدشّن البث الإذاعي المباشر لدروس وخطب المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1037092
المناطق - واس:

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم ، البث الإذاعي المباشر على مدار (٢٤) ساعة لدروس وخطب المسجد الحرام من خلال منصة منارة الحرمين بالعديد من اللغات العالمية.

وأكد، أن تدشين البث المباشر للدروس والخطب يأتي استكمالاً للخطط والبرامج الرقمية التي تعمل الرئاسة على تنفيذها لخدمة الراغبين في الإستفادة من الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن الرئاسة تواكب في خدماتها تلبية رغبات المستفيدين في أرجاء العالم كافة، مع مراعاة تعدد جنسياتهم ولغاتهم، وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو تقديم أرقى الخدمات في الحرمين الشريفين وفق أفضل المواصفات العالمية وتسخير الوسائل التقنية الحديثة في سبيل تجويد المنظومة الخدمية المقدمة بالمسجد الحرام.

 

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