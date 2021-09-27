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وزير الصناعة: مهارات المستقبل ستركز على التفكير الإبداعي والابتكار

وزير الصناعة: مهارات المستقبل ستركز على التفكير الإبداعي والابتكار
http://almnatiq.net/?p=1037106

قال ‏وزير الصناعة والثروة المعدنية،إبراهيم الخريف، إن القطاع الصناعي المستقبلي يقوم على قطاع صناعي قوي يتبنّى التقنيات الحديثة، وسنحول طبيعة القطاع إلى قطاع صناعي جديد يعتمد بشكل أكبر على الكفاءات.

وأكد الوزير أن مهارات المستقبل ستركز على التفكير الإبداعي والابتكار، مشيرا إلى أن الصندوق الصناعي له دور بارز في تدريب القدرات الوطنية.

وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية، أن المملكة ستحول طبيعة القطاع الصناعي الذي تم بناءه على مدى 50 عامًا، إلى قطاع صناعي جديد يعتمد بشكل أكبر على الكفاءات وبشكل أقل على اليد العاملة الرخيصة، مشيرًا إلى أن مخرجات برنامج تنمية القدرات البشرية ستكون لها دور رئيسي في هذا الجانب.

وذكر أن القطاع الصناعي التقليدي الكبير سوف يستمر قائم و بحاجة إلى كفاءات، موضحًا أنه سوف يكون هناك فرص كبيرة لريادة الأعمال في القطاع الصناعي، وذلك نظرًا لطبيعة الأعمال في المستقبل.

وأبان الخريف أن الوزارة تؤسس لأن يكون قطاعي التعدين والصناعة جاهزين لفتح فرص كبيرة للشباب والشابات تتناسب مع قدراتهم.

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