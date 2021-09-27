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وزير التعليم: إلغاء اشتراط مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات (فيديو)

وزير التعليم: إلغاء اشتراط مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1037119
محررو المناطق

أكد وزير التعليم  حمد آل الشيخ، أن عملية التعليم ستكون متاحة للجميع مدى الحياة وأنه تم إلغاء اشتراط مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات.

وأضاف آل الشيخ خلال الجلسة الحوارية لـ برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، اليوم الاثنين، أن أحد ركائز البرنامج إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن.

وشدد وزير التعليم على أن المواطن هو مرتكز برنامج تنمية القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيعمل على سرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة.

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