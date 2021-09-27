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محافظ “التدريب التقني والمهني”: استقطاب طلاب عالميين في كليات ومعاهد المملكة (فيديو)  

محافظ “التدريب التقني والمهني”: استقطاب طلاب عالميين في كليات ومعاهد المملكة (فيديو)  

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محافظ “التدريب التقني والمهني”: استقطاب طلاب عالميين في كليات ومعاهد المملكة (فيديو)  

محافظ “التدريب التقني والمهني”: استقطاب طلاب عالميين في كليات ومعاهد المملكة (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1037136
محررو المناطق

قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، إن  القطاع الخاص سيكون شريكًا حقيقيًا في التصميم والتخطيط والإشراف على البرامج التدريبية، مؤكدا العمل مع جميع القطاعات المختلفة لتحقيق ذلك.

وأضاف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال أعمال الجلسة الحوارية عن تنمية القدرات البشرية أن الطالب لن يقضي كل وقته بعد ذلك داخل الكلية، مشيرًا إلى أن  الطالب سيقضي جزء من وقته في مجالات مختلفة، يمارس فيها العمل الحقيقي.

وأشار إلى أنه سيكون هناك كذلك تبادل الطلاب العالمي، عبر استقطاب طلاب عالميين، في كليات ومعاهد المملكة، وبالمقابل سيكون لطلابنا تجربة في دولة متقدمة لتعزيز التنافسية.

 

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