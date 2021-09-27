“النصر” يتفق مع أرجنتيني لتولي تدريب الفريق..من هو؟

اتفق نادي النصر مع المدرب الأرجنتيني رودولڤو أروابارينا لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب برنامج رياضة سكوب المذاع على القناة السعودية، يتبقى فقط الإعلان عن توقيع العقد.

وكانت إدارة نادي النصر قد أعلنت مؤخرًا إقالة البرازيلي مانو مينيز من تدريب الفريق؛ بسبب سوء النتائج والأداء.

ويحل نادي النصر، في المركز السادس في جدول ترتيب بطولة دوري المحترفين، برصيد تسع نقاط، جمعها من ثلاث انتصارات وهزيمتين، علمًا بأنّه يقل بأربع نقاط عن نادي الاتحاد الذي يملك 13 نقطة ولعب مباراة أكثر.