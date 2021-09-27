احدث الأخبار

شرطة الرياض تضبط مواطنين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة وأموال مزيفة (صور)
منوعات
  “النصر” يتفق مع أرجنتيني لتولي تدريب الفريق..من هو؟
منوعات
 محافظ “التدريب التقني والمهني”: استقطاب طلاب عالميين في كليات ومعاهد المملكة (فيديو)  
محليات
 الحصيني: سقوط أمطار غدًا الثلاثاء على عدة مناطق بالمملكة
محليات
 إصابة المتحدث باسم الخارجية الأميركية بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير التعليم: إلغاء اشتراط مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات (فيديو)
محليات
 هل توجد آثار سلبية تلاحق المتعافين من كورونا ؟..طبيب يجيب
منوعات
 وزير الصناعة: مهارات المستقبل ستركز على التفكير الإبداعي والابتكار
محليات
 هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟..رد حاسم
منوعات
 باللغات العالمية.. السديس يدشّن البث الإذاعي المباشر لدروس وخطب المسجد الحرام
محليات
 وزير التعليم: 3 ركائز يعتمد عليها برنامج تنمية القدارت البشرية (فيديو)
محليات
 وزير الموارد البشرية: ولي العهد يولي اهتماما كبيرا بتنمية القدرات
أبرز المواد
شرطة الرياض تضبط مواطنين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة وأموال مزيفة (صور)

شرطة الرياض تضبط مواطنين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة وأموال مزيفة (صور)

منوعات
 “النصر” يتفق مع أرجنتيني لتولي تدريب الفريق..من هو؟

 “النصر” يتفق مع أرجنتيني لتولي تدريب الفريق..من هو؟

منوعات
محافظ “التدريب التقني والمهني”: استقطاب طلاب عالميين في كليات ومعاهد المملكة (فيديو)  

محافظ “التدريب التقني والمهني”: استقطاب طلاب عالميين في كليات ومعاهد المملكة (فيديو)  

محليات
الحصيني: سقوط أمطار غدًا الثلاثاء على عدة مناطق بالمملكة

الحصيني: سقوط أمطار غدًا الثلاثاء على عدة مناطق بالمملكة

محليات

شرطة الرياض تضبط مواطنين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة وأموال مزيفة (صور)

شرطة الرياض تضبط مواطنين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة وأموال مزيفة (صور)
http://almnatiq.net/?p=1037150

ألقت قوات الشرطة بمنطقة الرياض القبض على مواطنين بحوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، بحوزتهما (27) سلاحًا ناريًا، و(28) مخزنًا للذخيرة، و(373) طلقة حيّة متنوعة، و(2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و(710) أقراص مخدرة، وأوراق مالية مزيفة، و(73) جهازًا متنقلًا، وجرى إيقافهما وتحريز المضبوطات، واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

 “النصر” يتفق مع أرجنتيني لتولي تدريب الفريق..من هو؟

 “النصر” يتفق مع أرجنتيني لتولي تدريب الفريق..من هو؟
هل توجد آثار سلبية تلاحق المتعافين من كورونا ؟..طبيب يجيب

هل توجد آثار سلبية تلاحق المتعافين من كورونا ؟..طبيب يجيب
هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟..رد حاسم

هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟..رد حاسم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*