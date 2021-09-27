نظمي النصر.. محطات في حياة الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة

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فاز المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة للعام 2021/1443.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لحظة إعلان الفوز : ” يسرني أن أعلن عن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة للعام 2021/1443 وهو المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، نظير جهوده الوطنية المُقدرة، وطموحه البارز، الذي عززّ من خلاله صورةً ذهنيةً إيجابيةً عن المملكة قيادةً وشعبًا، مستثمرًا الفرص التي أتاحها قادة هذه البلاد لكافة أبناء الوطن.

وأضاف : “عكست مسيرته الشخصية والعملية وأفكاره التطويرية مفاهيم الاعتدال السعودي الذي اتخذته هذه البلاد المباركة قيادةً وشعبًا منهجًا لها منذ تأسيسها”.

وجائزة الاعتدال نبعت من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما ومنهجه الدائم “لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي .

الرئيس الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم

والمهندس نظمي النصر هو الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، منذ يوليو عام 2018 و نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وعضو الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي، وعضو مجلس الأمناء لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

حياته العلمية

بدأت حياته العملية في عام 1978م فور حصوله على شهادة الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث انضم إلى أرامكو وأمضى السنوات الثلاث الأولى من تعيينه موظفاً في إدارة الخدمات الهندسية.

كما بدأ نظمي في عام 1981م بالعمل على تنفيذ شبكة الغاز الرئيسة في المملكة أحد أكبر المشاريع الصناعية آنذاك، وهو برنامج يهدف إلى توفير الإمدادات للصناعات البتروكيماويّة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وانتهى المشروع في عام 1984م، ويُعد حالياً من أكبر شبكات النقل الهيدروكربوني، وأحد أهم مشاريع المملكة للتنويع الاقتصادي والتطويري.

في العام 1986م تمت ترقيته إلى منصب مدير مشاريع ليتولى مسؤوليّة كافة البرامج الرئيسة لحقل الغوار للزيت.

بدأ في عام 1991م بإدارة برنامج ضخم وشرس لزيادة إنتاج النفط الخام في حقل غوار، ما أسهم في ضمان قدرة المملكة عن سد أي عجز في الإنتاج الذي كان يحدث بسبب توقف إنتاج النفط من العراق والكويت إبان حرب تحرير الكويت، وفي غضون سنتين اكتمل هذا المشروع وبدأ الإنتاج منه فعلياً في عام 1993م.

بعد ذلك بعامين، أي سنة 1995م، تم تعيينه مديراً لبرنامج تطوير حقل الشيبة الذي يقع في الربع الخالي، وهو مشروع عملاق بدأ الإنتاج منه في منتصف عام 1998م.

عمل في إدارة التخطيط العام لشركة أرامكو

انتقل بعد ذلك إلى العمل في إدارة التخطيط العام لشركة أرامكو مديراً لقسم التخطيط طويل المدى حيث تولّى مسؤولية إعداد استراتيجيات الشركة وخطط أعمالها.

عين في عام 2003م كعضو منتدب في شركة Saudi Petroleum Overseas Ltd. (SPOL). وتعمل هذه الشركة، التي تعد أحد فروع شركة أرامكو ، على تأمين المبيعات الدولية، وخدمات التسويق والشحن للنفط الخام، وغاز النفط المسيّل، والمنتجات النفطيّة والكبريتية المخصصة للمستهلكين في أوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية، و في عام 2004م، تولّى منصب المدير التنفيذي لخدمات أحياء السكن.

عيّن نائباً لرئيس الخدمات الهندسية

وفي عام 2006م، عيّن نائباً لرئيس الخدمات الهندسية، وعُين في نفس العام نائباً لرئيس مشروع تطوير جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) حيث تمكن من تسريع عملية بناءها مُستفيداً من خبراته السابقة في بناء المجمع النفطي النائي شيبة قبل عقد.

تم تعيينه كرئيس مؤقت لكاوست منذ بداية الجامعة في عام 2006م، وأصبح منذ عام 2008م نائب رئيس الشؤون الإدارية والمالية لكاوست.

تنحى نظمي عن منصبه في أرامكو السعودية في 31 مارس، 2013م وتفرغ بالكامل لاستكمال عمله في نفس المنصب.

عمل نصف خدمته مع شركات عالمية

أمضى نظمي النصر نصف خدمته التي تصل إلى 32 عاما في العمل مع الشركات الدولية الهندسية والاستشارية في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهولندا، واليابان، فيما أمضى النصف الثاني من مسيرته المهنيّة في المملكة وخصوصاً في حقول النفط مثل الغوار والسفانية وشيبة.