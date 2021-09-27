تفاصيل الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية.. التعليم متاح للجميع مدى الحياة.. إعداد المواطن لسوق العمل لينافس محليًا وعالميًا

محررو المناطق

أقيمت مساء الإثنين جلسة حوارية حول تفاصيل برنامج تنمية القدرات البشرية وأهدافه ومبادراته.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية ، لبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وشارك في الجلسة من أعضاء لجنة البرنامج، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، و وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي ، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

وتتناولت الجلسة -التي تديرها مديرة جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى- عددا من المحاور بدءًا من التعريف ببرنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ودور البرنامج في تعزيز تنافسية المواطن السعودي محلياً وعالمياً.

وجاءت الجلسة بحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمختصين في مجال تنمية القدرات البشرية ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وزير التعليم: إلغاء اشتراط مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات

وأكد وزير التعليم حمد آل الشيخ، أن عملية التعليم ستكون متاحة للجميع مدى الحياة وأنه تم إلغاء اشتراط مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات.

وأضاف آل الشيخ خلال الجلسة الحوارية لـ برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، اليوم الاثنين، أن أحد ركائز البرنامج إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن.

وشدد وزير التعليم على أن المواطن هو مرتكز برنامج تنمية القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيعمل على سرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة.

وتابع وزير التعليم أن الاهتمام بالمواطن في برنامج تنمية القدارت البشرية، سيكون من مراحل مبكرة، ليتم إعداد المواطن ليكون منافساً في سوق العمل محلياً وعالمياً.

وأستطرد وزير التعليم أن هذا البرنامج مركزه ومحوره هو المواطن، مشيرا إلى أن هناك 3 ركائز لهذا البرنامج، الأول هو تطوير أساس مرن ومتين للجميع في أنظمة تنمية القدرات البشرية.

وأوضح وزير التعليم أن الركيزة الثانية، هي إعداد المواطن لسوق العمل يكون فيه منافس محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن الركيزة الثالثة تتمثل في إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن.

وزير الموارد البشرية: ولي العهد يولي اهتماما كبيرا بتنمية القدرات

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن برنامج تنمية القدرات البشرية يمثل ركيزة أساسية لسوق العمل.

وأكد الوزير ، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أبدى اهتمامًا كبيرًا بالمواطن في المملكة وتنمية قدراته وتأهيله لسوق العمل.

وأوضح ، أن البرنامج يسعى لتحضير الشباب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، مشددًا على أهمية تدريب المواطنين العاملين، بما في ذلك من لديهم خبرة طويلة.

وذكر أن اختيار التخصص المناسب لقدرات الشاب وسوق العمل هو أحد الأمور التي يستهدفها البرنامج، مؤكدًا أن البرنامج يسعى لتغيير نمط فكرة المواطن من البحث عن وظيفة إلى التفكير في ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن البرنامج يركز أيضًا على تأهيل الشباب في مرحلة الدراسة، وهو ما يجهزهم للدخول في سوق العمل بصورة أفضل ممن لم يتلقوا هذا التأهيل.

محافظ “التدريب التقني والمهني”: استقطاب طلاب عالميين في كليات ومعاهد المملكة

وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، إن القطاع الخاص سيكون شريكًا حقيقيًا في التصميم والتخطيط والإشراف على البرامج التدريبية، مؤكدا العمل مع جميع القطاعات المختلفة لتحقيق ذلك.

وأضاف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الطالب لن يقضي كل وقته بعد ذلك داخل الكلية، مشيرًا إلى أن الطالب سيقضي جزء من وقته في مجالات مختلفة، يمارس فيها العمل الحقيقي.

وأشار إلى أنه سيكون هناك كذلك تبادل الطلاب العالمي، عبر استقطاب طلاب عالميين، في كليات ومعاهد المملكة، وبالمقابل سيكون لطلابنا تجربة في دولة متقدمة لتعزيز التنافسية.

وأكد ‏وزير الصناعة والثروة المعدنية،إبراهيم الخريف، أن القطاع الصناعي المستقبلي يقوم على قطاع صناعي قوي يتبنّى التقنيات الحديثة، وسنحول طبيعة القطاع إلى قطاع صناعي جديد يعتمد بشكل أكبر على الكفاءات.

ولفت الوزير إلى أن مهارات المستقبل ستركز على التفكير الإبداعي والابتكار، مشيرا إلى أن الصندوق الصناعي له دور بارز في تدريب القدرات الوطنية.

وأوضح ، أن المملكة ستحول طبيعة القطاع الصناعي الذي تم بناءه على مدى 50 عامًا، إلى قطاع صناعي جديد يعتمد بشكل أكبر على الكفاءات وبشكل أقل على اليد العاملة الرخيصة، مشيرًا إلى أن مخرجات برنامج تنمية القدرات البشرية ستكون لها دور رئيسي في هذا الجانب.

وذكر أن القطاع الصناعي التقليدي الكبير سوف يستمر قائم و بحاجة إلى كفاءات، موضحًا أنه سوف يكون هناك فرص كبيرة لريادة الأعمال في القطاع الصناعي، وذلك نظرًا لطبيعة الأعمال في المستقبل.

وأبان الخريف أن الوزارة تؤسس لأن يكون قطاعي التعدين والصناعة جاهزين لفتح فرص كبيرة للشباب والشابات تتناسب مع قدراتهم.