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البيشي يغيب عن صفوف الاتحاد قبل ديربي جدة

البيشي يغيب عن صفوف الاتحاد قبل ديربي جدة
http://almnatiq.net/?p=1037187

تلقى فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد ضربة قوية قبل مباراة الديربي المنتظرة أمام الأهلي وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن عبد العزيز البيشي لاعب الاتحاد غيابه عن مواجهة الأهلي في الدوري يوم الجمعة المقبل، وذلك بسبب الإصابة في عضلة الساق.

ويخضع البيشي الآن إلى برنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الفريق الطبي للاتحاد، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة عقب مباراة الديربي المقبلة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الديربي بين الاتحاد والأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير عبد الله الفيصل وذلك بعد عودته للظهور مرة أخرى بعد غلق دام قرابة الـ10 أعوام.

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