ما هي طريقة استبدال لوحات السيارة بلوحات طويلة؟.. المرور يوضح

محررو المناطق:

‏‎تفاعل الحساب الرسمي للمرور مع سؤال طرحه مواطن حول طريقة استبدال لوحات السيارة بلوحات طويلة.

وسأل المواطن عبر تويتر قائلا: ” السلام عليكم ، كيف طريقة استبدال لوحات السيارة بلوحات طويلة؟”.

ليرد المرور: “‎‎وعليكم السلام، سداد الرسوم، ثم تفضل بمراجعة قسم المرور والتقدم بطلبك. يسعدنا تواصلك”.

وفي تغريدة نشرها المرور في وقت سابق، عبر حسابه على “تويتر”، أوضح قيمة مخالفة الوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وفي تغريدة نشرها المرور في وقت سابق، عبر حسابه على “تويتر”، أوضح قيمة مخالفة الوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة.