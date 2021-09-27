ما هي طريقة استبدال لوحات السيارة بلوحات طويلة؟.. المرور يوضح

تفاعل الحساب الرسمي للمرور مع سؤال طرحه مواطن حول طريقة استبدال لوحات السيارة بلوحات طويلة.
وسأل المواطن عبر تويتر قائلا: ” السلام عليكم ، كيف طريقة استبدال لوحات السيارة بلوحات طويلة؟”.
ليرد المرور: “وعليكم السلام، سداد الرسوم، ثم تفضل بمراجعة قسم المرور والتقدم بطلبك. يسعدنا تواصلك”.
@Absher السلام عليكم ، كيف طريقة استبدال لوحات السيارة بلوحات طويلة ؟
— مُهنّد | 62 🇸🇦🌱 (@mohannad_37) September 27, 2021
وفي تغريدة نشرها المرور في وقت سابق، عبر حسابه على “تويتر”، أوضح قيمة مخالفة الوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأشار المرور،إلى أن هذه المخالفات تتراوح ما بين 500 – 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذّر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبها.
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