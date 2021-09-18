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هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالمملكة.. والجرام يبدأ بـ123.01 ريال
أسعار الذهب
http://almnatiq.net/?p=1037214
محررو المناطق:

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالمملكة، هبوطًا حادًا في أسعار الذهب بمحلات الصاغة؛ بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا.

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 210,87 ريال (56,23 دولار).
أما سعر جرام الذهب عيار 21، سجل نحو 184,51 ريال (49,20 دولار).
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 158,15 ريال (42,17 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 123,01 ريال (32,80 دولار).
وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6562,50 ريال (1750 دولارًا). كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1476,08 ريال (393,62 دولار).

تراجعت أسعار الذهب العالمية، ختام تعاملات أمس الإثنين، بفعل ارتفاع عائدات السندات الأمريكية وصعود الدولار.
وينتظر المستثمرون تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات على موعد تقليص إجراءات التحفيز المالي التي اتخذها لتخفيف تبعات الجائحة.

ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلا 1750,51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0912 بتوقيت جرينتش بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0,1% إلى 1750,20 دولار.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى فيما يقرب من 3 أشهر مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر برفع تكلفة حيازته، كما ارتفع الدولار مشكلا ضغوطا إضافية.

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