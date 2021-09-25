الهلال يسعى لخطف الصدارة.. مواعيد مباريات اليوم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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يشهد اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عدة مباريات حافلة بالندية والإثارة، إذ يسعي نادى الهلال لخطف صدارة الدوري، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفيحاء، والمؤجلة من الجولة الرابعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفى مواجهة مهمة أخرى، يوجه فريق الطائي فريق النصر، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة، والتي يستضيفها استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.. وإليكم أبرز مباريات اليوم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:

الفيحاء X الهلال– 6:25 مساءً

الطائي X النصر– 8:25 مساءً