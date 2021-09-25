احدث الأخبار

تعويض مواطنة بـ470 ألف ريال بسبب سحب سيارتها منذ 12 عامًا في جدة
أبرز المواد
 مجلس حرب من العلماء.. الصحة العالمية تستعد للوباء التالي بتشكيل مجموعة SAGO
أبرز المواد
 “الحرس الوطني” يعلن عن توفر 150 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط وموعد التقديم
وظائف
 7 نصائح مهمة لتقوية جهاز المناعة في زمن كورونا
أبرز المواد
 هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالمملكة.. والجرام يبدأ بـ123.01 ريال
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر: أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب منطقة الباحة 
أبرز المواد
 الهلال يسعى لخطف الصدارة.. مواعيد مباريات اليوم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
  الإطاحة بمقيم تحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بالرياض
أبرز المواد
 ارتفاع بأسعار النفط اليوم.. وخام برنت يقفز فوق الـ 80 دولارًا لأول مرة منذ 3 أعوام
أبرز المواد
 ما هي طريقة استبدال لوحات السيارة بلوحات طويلة؟.. المرور يوضح
أبرز المواد
  طقس اليوم بالمملكة.. انخفاض بدرجات الحرارة وسحب رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
 أمريكا تحذر من حبوب صينية قاتلة تروج عبر الإنترنت
منوعات
تعويض مواطنة بـ470 ألف ريال بسبب سحب سيارتها منذ 12 عامًا في جدة

تعويض مواطنة بـ470 ألف ريال بسبب سحب سيارتها منذ 12 عامًا في جدة

أبرز المواد
مجلس حرب من العلماء.. الصحة العالمية تستعد للوباء التالي بتشكيل مجموعة SAGO

مجلس حرب من العلماء.. الصحة العالمية تستعد للوباء التالي بتشكيل مجموعة SAGO

أبرز المواد
“الحرس الوطني” يعلن عن توفر 150 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

“الحرس الوطني” يعلن عن توفر 150 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

وظائف
7 نصائح مهمة لتقوية جهاز المناعة في زمن كورونا

7 نصائح مهمة لتقوية جهاز المناعة في زمن كورونا

أبرز المواد

الهلال يسعى لخطف الصدارة.. مواعيد مباريات اليوم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الهلال يسعى لخطف الصدارة.. مواعيد مباريات اليوم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=1037216
محررو المناطق:

يشهد اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عدة مباريات حافلة بالندية والإثارة، إذ يسعي نادى الهلال لخطف صدارة الدوري، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفيحاء، والمؤجلة من الجولة الرابعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفى مواجهة مهمة أخرى، يوجه فريق الطائي فريق النصر، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة، والتي يستضيفها استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.. وإليكم أبرز مباريات اليوم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:

الفيحاء X الهلال– 6:25 مساءً

الطائي X النصر– 8:25 مساءً

 

روابط ذات صلة

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والدوري الإنجليزي اليوم السبت 25 سبتمبر

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والدوري الإنجليزي اليوم السبت 25 سبتمبر
جدول مواعيد مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين والقنوات الناقلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*