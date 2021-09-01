ارتفاع بأسعار النفط اليوم.. وخام برنت يقفز فوق الـ 80 دولارًا لأول مرة منذ 3 أعوام

محررو المناطق:

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ارتفاعًا للجلسة الخامسة على التوالي، حيث قفز سعر برميل خام برنت فوق 80 دولارًا، في ارتفاع غير مسبوق منذ حوالي 3 أعوام، عززته توقّعات المستثمرين بارتفاع الطلب على الذهب الأسود ومخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة الجائحة.

وارتفع سعر برميل برنت في التعاملات الآسيوية الصباحية بـ 0.8% ليصل إلى 80.19 دولارًا أعلى سعر منذ أكتوبر 2018.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بـ 0.9% ليبلغ 76.07 دولاراً للبرميل.