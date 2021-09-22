“الحرس الوطني” يعلن عن توفر 150 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

محررو المناطق:

يبحث الكثير من الشباب من الجنسين عن فرص عمل سواء في الهيئات والمصالح الحكومية، أو في الشركات والقطاع الخاص، وفي هذا الإطار أعلنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف عن توفر 150 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.

وأوضحت “الشؤون الصحية “، أن الوظائف المتوفرة وظائف إدارية وصحية وطبية وتمريض ، وظائف فنية وهندسية، وفرص تدريبية، بعدة مدن بالمملكة وهي ” الرياض، جدة، الدمام، الأحساء، المدينة المنورة، ينبع”.

وعن موعد التقديم، أضافت الشؤون الصحية بالحرس الوطني، أن التقديم متاح وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوبة، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر بوابة الشؤون الصحية .