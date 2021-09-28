تعويض مواطنة بـ470 ألف ريال بسبب سحب سيارتها منذ 12 عامًا في جدة

محررو المناطق:

أصدرت المحكمة العامة بجدة حكماً بتعويض مواطنة بمبلغ 470 ألف ريال بسبب ما تعرضت له من أضرار، جراء قيام شركة سيارات بسحب سيارتها قبل 12 عاماً لعدم سدادها الأقساط، وبيعها لشخص آخر دون نقل ملكيتها.

وأشارت المواطنة في دعواها إلى أنها فقدت ملكية مركبة فارهة اشترتها قبل 12 عاماً تبلغ قيمتها نحو نصف مليون ريال، وقامت الشركة المالكة لها بسحبها ومكنت شخصاً آخر من الاستيلاء عليها دون وجه حق.