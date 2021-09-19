احدث الأخبار

أمن الطرق يحذر قائدي المركبات من تدن الرؤية في هذه المناطق
أبرز المواد
 تعويض مواطنة بـ470 ألف ريال بسبب سحب سيارتها منذ 12 عامًا في جدة
أبرز المواد
 مجلس حرب من العلماء.. الصحة العالمية تستعد للوباء التالي بتشكيل مجموعة SAGO
أبرز المواد
 “الحرس الوطني” يعلن عن توفر 150 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط وموعد التقديم
وظائف
 7 نصائح مهمة لتقوية جهاز المناعة في زمن كورونا
أبرز المواد
 هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالمملكة.. والجرام يبدأ بـ123.01 ريال
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر: أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب منطقة الباحة 
أبرز المواد
 الهلال يسعى لخطف الصدارة.. مواعيد مباريات اليوم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
  الإطاحة بمقيم تحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بالرياض
أبرز المواد
 ارتفاع بأسعار النفط اليوم.. وخام برنت يقفز فوق الـ 80 دولارًا لأول مرة منذ 3 أعوام
أبرز المواد
 ما هي طريقة استبدال لوحات السيارة بلوحات طويلة؟.. المرور يوضح
أبرز المواد
  طقس اليوم بالمملكة.. انخفاض بدرجات الحرارة وسحب رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
أمن الطرق يحذر قائدي المركبات من تدن الرؤية في هذه المناطق

أمن الطرق يحذر قائدي المركبات من تدن الرؤية في هذه المناطق

أبرز المواد
تعويض مواطنة بـ470 ألف ريال بسبب سحب سيارتها منذ 12 عامًا في جدة

تعويض مواطنة بـ470 ألف ريال بسبب سحب سيارتها منذ 12 عامًا في جدة

أبرز المواد
مجلس حرب من العلماء.. الصحة العالمية تستعد للوباء التالي بتشكيل مجموعة SAGO

مجلس حرب من العلماء.. الصحة العالمية تستعد للوباء التالي بتشكيل مجموعة SAGO

أبرز المواد
“الحرس الوطني” يعلن عن توفر 150 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

“الحرس الوطني” يعلن عن توفر 150 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

وظائف

أمن الطرق يحذر قائدي المركبات من تدن الرؤية في هذه المناطق

أمن الطرق يحذر قائدي المركبات من تدن الرؤية في هذه المناطق
أمن الطرق ينبه
http://almnatiq.net/?p=1037265
محررو المناطق:

حذر  أمن الطرق مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من “الليث، وجدة، ورابغ”، من أن المنطقة قد تشهد حالة رياح سطحية؛ يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ودعا أمن الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنياً السلامة للجميع.

وكان أمن الطرق، قد شدد على قائدي المركبات، ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات المرورية حال حدوث خلل فني بالمركبة، وذلك للحد من وقوع الحوادث.

ووجه أمن الطرق، عبر تويتر، مجموعة من النصائح لقائدي المركبات، في حال تعطل المركبة داخل حرم الطريق.

وقال: عند توقف سيارتك داخل حرم الطريق بسبب عطل فني، سارع بوضع مثلث السلامة العاكس، وتشغيل أضواء التنبيه، ثم سارع بإبلاغ طوارئ القوات الخاصة لأمن الطرق على الرقم 996-911 في مكة المكرمة والرياض لمساعدتك وضمان سلامتك.

روابط ذات صلة

الأرصاد عن طقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق

الأرصاد عن طقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*