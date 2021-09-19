أمن الطرق يحذر قائدي المركبات من تدن الرؤية في هذه المناطق

محررو المناطق:

حذر أمن الطرق مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من “الليث، وجدة، ورابغ”، من أن المنطقة قد تشهد حالة رياح سطحية؛ يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ودعا أمن الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنياً السلامة للجميع.

وكان أمن الطرق، قد شدد على قائدي المركبات، ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات المرورية حال حدوث خلل فني بالمركبة، وذلك للحد من وقوع الحوادث.

ووجه أمن الطرق، عبر تويتر، مجموعة من النصائح لقائدي المركبات، في حال تعطل المركبة داخل حرم الطريق.

وقال: عند توقف سيارتك داخل حرم الطريق بسبب عطل فني، سارع بوضع مثلث السلامة العاكس، وتشغيل أضواء التنبيه، ثم سارع بإبلاغ طوارئ القوات الخاصة لأمن الطرق على الرقم 996-911 في مكة المكرمة والرياض لمساعدتك وضمان سلامتك.