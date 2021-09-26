إنستغرام بات محظورًا لمن هم دون الـ 13 عاما والسبب مفاجأة

محررو المناطق:

كشف القائمون على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عن تعليق خطط لطرح نسخة من التطبيق، التابع لشركة فيسبوك، لمَن هم دون 13 عاماً، وفقا لما ذكرته إذاعة بي بي سي.

وكتب رئيس إنستغرام، آدم موسيري؛، إن “فيسبوك ستستغل الوقت للاستماع إلى أولياء الأمور والخبراء وصانعي السياسة والجهات الرقابية”.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، جاء ذلك بعد تسريب وثيقة بحث داخلية، أظهرت أن إنستغرام “سام بالنسبة للمراهقات”، فيما قالت مديرة الأبحاث في فيسبوك، براتيتي رايتشودري، إن هذه المزاعم “ببساطة غير دقيقة”.