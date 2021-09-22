“الأرصاد”: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب منطقة جازان

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طقس جازان
http://almnatiq.net/?p=1037275
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، بيانًا حذر فيه من حالة طقس اليوم بمنطقة جازان، حيث أنه من المتوقع تعرضها إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات الدائر، بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما حذر “الوطني للأرصاد”، من طقس منطقة الباحة، حيث تتعرض إلى هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مشيرًا في تقريره، إلى أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساءً اليوم، وتشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة.

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