احدث الأخبار

طفل يحصل على 13 ألف دولار بسبب رفضه خلع الكمامة
أبرز المواد
 إنستغرام بات محظورًا لمن هم دون الـ 13 عاما والسبب مفاجأة
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب منطقة جازان
أبرز المواد
 انفجار قوي يهز بلدة غوتنبرغ بالسويد.. وإصابة 25 شخصًا حصيلة أولية (صور) 
أبرز المواد
 أمن الطرق يحذر قائدي المركبات من تدن الرؤية في هذه المناطق
أبرز المواد
 تعويض مواطنة بـ470 ألف ريال بسبب سحب سيارتها منذ 12 عامًا في جدة
أبرز المواد
 مجلس حرب من العلماء.. الصحة العالمية تستعد للوباء التالي بتشكيل مجموعة SAGO
أبرز المواد
 “الحرس الوطني” يعلن عن توفر 150 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط وموعد التقديم
وظائف
 7 نصائح مهمة لتقوية جهاز المناعة في زمن كورونا
أبرز المواد
 هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالمملكة.. والجرام يبدأ بـ123.01 ريال
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر: أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب منطقة الباحة 
أبرز المواد
 الهلال يسعى لخطف الصدارة.. مواعيد مباريات اليوم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
طفل يحصل على 13 ألف دولار بسبب رفضه خلع الكمامة

طفل يحصل على 13 ألف دولار بسبب رفضه خلع الكمامة

أبرز المواد
إنستغرام بات محظورًا لمن هم دون الـ 13 عاما والسبب مفاجأة

إنستغرام بات محظورًا لمن هم دون الـ 13 عاما والسبب مفاجأة

أبرز المواد
“الأرصاد”: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب منطقة جازان

“الأرصاد”: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب منطقة جازان

أبرز المواد
انفجار قوي يهز بلدة غوتنبرغ بالسويد.. وإصابة 25 شخصًا حصيلة أولية (صور) 

انفجار قوي يهز بلدة غوتنبرغ بالسويد.. وإصابة 25 شخصًا حصيلة أولية (صور) 

أبرز المواد

طفل يحصل على 13 ألف دولار بسبب رفضه خلع الكمامة

طفل يحصل على 13 ألف دولار بسبب رفضه خلع الكمامة
http://almnatiq.net/?p=1037284
المناطق- وكالات:

تسبب مقطع فيديو في منح طفل في السادسة من عمره، نحو 13 ألف دولار، بعد أن رفض خلع الكمامة بدعوى أن أمه وجهته بألا يزيح كمامته إلا للأكل.

والمقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، هو لطفل يدعى مايسون بيبلز، أصر على عدم إزاحة الكمامة، ردًا على طلبات مصور المدرسة، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وقال مايسون، في إصرار أثار إعجاب رواد التواصل: “قالت لي أمي إنني يجب أن أبقيها على الدوام، ما لم أكن أتناول طعامي بعيداً عن بقية التلاميذ”.

وذكرت والدة الطفل أن مصور المدرسة حاول إقناع مايسون بإزاحة الكمامة لبضع دقائق. لكنه رد عليه: لا، لقد أخبرتني والدتي بكل جدية بأن علي عدم إزاحتها مطلقاً.

وسردت والدة الطفل نيكول الحادثة على صفحتها في فيسبوك. وقالت إحدى متصفحات موقع فيسبوك: “يجب أن تفتخري بابنك لأنه تصدى بشجاعة بما يراه صحيحاً.

وأثار الموضوع تفاعلا من أكثر من 23 ألف متصفح. وقامت الأم بفتح صفحة لجمع تبرعات لشراء هدية لابنها، وكان في تصورها- كما ذكرت- أن تجمع 7 دولارات لتشتري له حلوى، غير أن الصفحة حظيت بمساهمة نحو 900 شخص تبرعوا بأكثر من 13 ألف دولار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*