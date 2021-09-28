طفل يحصل على 13 ألف دولار بسبب رفضه خلع الكمامة

المناطق- وكالات:

تسبب مقطع فيديو في منح طفل في السادسة من عمره، نحو 13 ألف دولار، بعد أن رفض خلع الكمامة بدعوى أن أمه وجهته بألا يزيح كمامته إلا للأكل.

والمقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، هو لطفل يدعى مايسون بيبلز، أصر على عدم إزاحة الكمامة، ردًا على طلبات مصور المدرسة، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وقال مايسون، في إصرار أثار إعجاب رواد التواصل: “قالت لي أمي إنني يجب أن أبقيها على الدوام، ما لم أكن أتناول طعامي بعيداً عن بقية التلاميذ”.

وذكرت والدة الطفل أن مصور المدرسة حاول إقناع مايسون بإزاحة الكمامة لبضع دقائق. لكنه رد عليه: لا، لقد أخبرتني والدتي بكل جدية بأن علي عدم إزاحتها مطلقاً.

وسردت والدة الطفل نيكول الحادثة على صفحتها في فيسبوك. وقالت إحدى متصفحات موقع فيسبوك: “يجب أن تفتخري بابنك لأنه تصدى بشجاعة بما يراه صحيحاً.

وأثار الموضوع تفاعلا من أكثر من 23 ألف متصفح. وقامت الأم بفتح صفحة لجمع تبرعات لشراء هدية لابنها، وكان في تصورها- كما ذكرت- أن تجمع 7 دولارات لتشتري له حلوى، غير أن الصفحة حظيت بمساهمة نحو 900 شخص تبرعوا بأكثر من 13 ألف دولار.