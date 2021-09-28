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طبيب يحذر من عواقب وخيمة لإهمال معالجة مشكلة سيلان الأنف

طبيب يحذر من عواقب وخيمة لإهمال معالجة مشكلة سيلان الأنف

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طبيب يحذر من عواقب وخيمة لإهمال معالجة مشكلة سيلان الأنف

طبيب يحذر من عواقب وخيمة لإهمال معالجة مشكلة سيلان الأنف
مشكلة سيلان الأنف
http://almnatiq.net/?p=1037289
المناطق- وكالات:

تحدث طبيب الأنف والأذن والحنجرة، إيفان ليسكوف، عن عواقب ومخاطر إهمال معالجة مشكلة سيلان الأنف، التي يواجهها العديد من الأشخاص، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون له عواقب وخيمة.

وقال ليسكوف، لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “يشعر الكثير من الأشخاص بالضيق عند حدوث هذه الحالة والتي تحصل في فصل الخريف بسبب الظروف المناخية”، داعيا إلى عدم إهمال المشكلة لأن ذلك قد ينذر بحدوث مضاعفات.

وأضاف: “الصبر على سيلان الأنف غير مطلوب في حال كان الأنف مغلقا، أردنا ذلك أم لا فإن استخدام الأدوية الخاصة مطلوب استخدامها. وفي حال لم نستخدمها هناك احتمال لحدوث التهاب جيوب أنفية، حيث يؤدي تورم الأنف إلى انسداد الجيوب الأنفية”.

وحذر طبيب الأنف والأذن والحنجرة، من الاستخدام الدائم للأدوية لأن ذلك يخلق حالة من الإدمان. ولتفادي ذلك، نصح بمعالجة السيلان من خلال تنظيف الأنف بمحلول ملحي واستخدام أدوية الرذاذ أو القطرات الخاصة والتي تحتوي على مضادات فيروسية. وفي حال وجود إفرازات خضراء نصح الطبيب بإضافة أدوية للمضادات الحيوية.

واختتم الطبيب قوله، بإن لكل حالة مرضية خصوصيتها ويجب مراعاة جميع الحالات، والخبير يقدم إرشاداته بعد فحص المريض.

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