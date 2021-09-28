هل يجوز جمع وقصر الصلاة في مطار الرياض؟.. “اللجنة الدائمة للفتوى” تُجيب

محررو المناطق:

كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان حكم جمع وقصر الصلاة في مطار الرياض.

وقال “السليمان” إن كثيرًا من التساؤلات ترده بخصوص هذا الأمر، وأيضا بشأن حكم الشخص المتواجد في مطار الرياض هل هو داخل البلاد أم خارجها، لافتًا إلى أن الصحيح الذي ورد من اللجنة الدائمة أنه خارج البلد.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن المسافر في مطار الرياض له أن يقصر ويجمع الصلاة، مؤكدًا أنه إذا قام بأدائها جمعًا وقصرًا ثم فاتته الرحلة فصلاته صحيحة، كما أن القادم إلى المطار إذا وصل في وقت الصلاة فله أن يؤديها جمعًا وقصرًا.