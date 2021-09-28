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25 لاعبًا.. رينارد يعلن قائمة “الأخضر” لمباراتي الصين واليابان

25 لاعبًا.. رينارد يعلن قائمة “الأخضر” لمباراتي الصين واليابان

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25 لاعبًا.. رينارد يعلن قائمة “الأخضر” لمباراتي الصين واليابان

25 لاعبًا.. رينارد يعلن قائمة “الأخضر” لمباراتي الصين واليابان
هيرفي رونار
http://almnatiq.net/?p=1037303
محررو المناطق:

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، صباح الثلاثاء، عن القائمة المستدعاة لخوض مباراتي اليابان والصين، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستدعى رينارد 25 لاعبًا استعدادًا للمباراتين المهمتين ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت القائمة كالتالي: محمد العويس وزيد البواردي وفواز القرني ومحمد اليامي في حراسة المرمى، إلى جانب كل من محمد خبراني وعبدالله مادو وعبد الإله العمري وعلي البليهي وسعود عبدالحميد ومحمد البريك وسلطان الغنام وياسر الشهراني في خط الدفاع.

وفي خط الوسط كل من عبدالله عطيف وعلي الحسن وعبد الإله المالكي ومحمد كنو وعلي الأسمري وسلمان الفرج وسامي النجعي وفهد المولد وعبد الرحمن غريب وسالم الدوسري وأيمن يحيى، بجوار كلًا من فراس البريكان وصالح الشهري في خط الهجوم.

وتضم مجموعة السعودية كل من الصين واليابان وأستراليا، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعتين مباشرة إلى النهائيات، في وقت يخوض صاحب المركز الثالث مباراة فاصلة يتأهل بموجبها الفائز لخوض ملحق قاري.

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