أمير منطقة الجوف يتسلّم نسخة من الهوية الجديدة للبريد السعودي “سبل”

محررو المناطق:

تسلّم اليوم الثلاثاء، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، خلال استقبال مدير عام البريد بالمنطقة بدر بن مشعل الشعلان، نسخة من الهوية الجديدة للبريد السعودي “سبل”.

وقدم بدر بن مشعل الشعلان مدير عام البريد بالمنطقة شرحًا عن الهوية الجديدة التي تشمل عدداً من المعايير المنسجمة في شكلها ومضمونها مع استراتيجية التحوّل التي يتبناها البريد .

ونوه الأمير فيصل بن نواف، بالهوية الجديدة لسبل التي تنسجم مع التطور الذي يشهده قطاع البريد لمواكبة متطلبات العصر والتجارة الرقمية، وتحول الخدمات البريدية .