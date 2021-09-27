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توزيع أكثر من 24 ألف عبوة ماء زمزم على المرابطين بالحد الجنوبي (فيديو)

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توزيع أكثر من 24 ألف عبوة ماء زمزم على المرابطين بالحد الجنوبي (فيديو)

توزيع أكثر من 24 ألف عبوة ماء زمزم على المرابطين بالحد الجنوبي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1037353
المناطق - جازان

عرضت فضائية “الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، لقطات تُظهر توزيع عبوات ماء زمزم على الجنود المرابطين في الحد الجنوبي.

وسيّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، شاحنات محملة بكميات من ماء زمزم لتوزيعها على المرابطين على الحدود في جازان ونجران.

وبلغت حمولة الشاحنات، أكثر من 42 ألف عبوة من ماء زمزم، ضمن مبادرة دشّنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

جاءت هذه المبادرة تقديرًا لجهود الجنود البواسل في دحر الأعداء وحماية الوطن ومقدراته.

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