بعد شهر.. حظر “واتس آب” على ملايين الهواتف الذكية إلى الأبد

المناطق - وكالات:

أعلنت تقارير حديثة عن توقف تطبيق “واتس آب” عن العمل لدى الكثير من الهواتف الذكية بشكل نهائي؛ بداية من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت” التقارير” أنه من المنتظر أن يبدأ تطبيق المراسلة الشهير في إزالة الدعم عن هواتف “آيفون، وأندرويد” القديمة إلى الأبد، مع بداية شهر نوفمبر، حيث يحتاج المستخدمون المتأثرون إما إلى تحديث برامجهم أو شراء هاتف جديد، مشيرة إلى في حال كان الجهاز قديما جدا بحيث لا يمكن تحديثه، يحتاج المستخدم إلى الحصول على هاتف جديد على أي حال.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتأثر أكثر من 40 طرازا مختلفا للهواتف الذكية، لافتة إلى أن الموعد النهائي لتحديث 1 نوفمبر المقبل، وبعد ذلك سيتوقف “واتس آب” عن العمل نهائيًا.

وتابعت: بالنسبة لمستخدمي “أندرويد”، فيحتاجون إلى تشغيل إصدار “أندرويد 4.1” أو إصدار أحدث، وهذا يعني أن مجموعة كبيرة من الهواتف الشهيرة ستفقد إمكانية الوصول إلى “واتس آب” بما في ذلك “سامسونج جالكسي إس 3″ و”هواوي أسيند ميت”، أما مستخدمو “آيفون”، فيجب أن يحصلوا على نظام تشغيل iOS 10 أو إصدار أحدث، وبالتالي فإن مستخدمي “آيفون 4” أو أقدم، هم من يفقدون إمكانية الوصول إلى التطبيق.

وأوضحت إذا لم تقم مطلقا بتحديث جهاز “آيفون 6 إس، وآيفون 6 إس بلس، وآيفون إس إي”، فستفقد إمكانية الوصول حتى تقوم بتحديث الجهاز، وذلك لأنها أطلقت بنظام التشغيل iOS 9، ويمكن تحديث الأجهزة الثلاثة إلى iOS 15، أحدث إصدار لنظام تشغيل “آبل”، والاستمرار في الوصول إلى “واتس آب”.