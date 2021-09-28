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هدف: 100 ألف موظفة بالقطاع الخاص استفادت من برنامج “وصول”

هدف: 100 ألف موظفة بالقطاع الخاص استفادت من برنامج “وصول”

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هدف: 100 ألف موظفة بالقطاع الخاص استفادت من برنامج “وصول”

هدف: 100 ألف موظفة بالقطاع الخاص استفادت من برنامج “وصول”
http://almnatiq.net/?p=1037364
المناطق - الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أنّ عدد الموظفات المسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” بلغ 100 ألف موظفة في القطاع الخاص منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2017 وحتى الآن.

 

وقال بيان صادر عن الصندوق، اليوم الثلاثاء، إنّ تنامي أعداد الموظفات المسجلات جاء نظرًا للتحسينات على آلية واشتراطات البرنامج؛ بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة الموظفة في القطاع الخاص.

 

ويأتي إطلاق “وصول” تماشيًا مع توجيهات القيادة الحكيمة في تمكين المرأة في سوق العمل، والبرنامج يندرج في إطار مبادرات برنامج التحول الوطني، ويهدف إلى دعم استقرارها الوظيفي وزيادة مشاركتها بسوق العمل تحقيقيا لرؤية المملكة 2030.

 

وعودًا على التحسينات الجديدة على البرنامج، فقد رفع “هدف” سقف الدعم المالي للمستفيدات من “وصول” إلى 1100 ريال بدلًا من 800 ريال شهريًّا.

 

ووفقًا للآلية الجديدة للبرنامج، فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرًا بدلاً من 12 شهرًا.

 

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج “وصول” وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل.

 

ويغطي برنامج “وصول” 13 منطقة، هي الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

 

يهدف “وصول” إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

 

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط التسجيل في برنامج ” وصول” من خلال الرابط http://wusool.sa

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