أزمة جديدة تضرب برسیبولیس الإيراني قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال

محررو المناطق:

ضربت أزمة جديدة فريق برسیبولیس الإيراني قبل مواجهة فريق الهلال، لتعقد من مهمته في ربع نهائي دوري أبطال أسيا.

وذكرت تقارير صحفية، أن إدارة برسیبولیس، تعهدت بسداد الرواتب المتأخرة للاعبين في الأسبوع المقبل، قبل السفر إلى الریاض، للقاء الهلال في دوري أبطال آسیا.

يأتي هذا في وقت يكتنف فيه الغموض حول مشارکة علي شجاعي، اللاعب الدولي، مع فريق برسیبولیس الإيراني، ضد الهلال. وتعرض اللاعب لإصابة في الكتف قبل المباراة ضد منتخب سوريا في معسكر المنتخب الوطني.

وشهدت قائمة فريق برسیبولیس أمام الهلال، غيابات بالجملة بسبب مغادرة عديد من اللاعبين في الصیف، ضمت أحمد نوراللهي، لاعب وسط، الذي انتقل إلى شباب الأهلي، وشهریار مغانلو، مهاجم الفريق السابق الذي انتقل إلى سباهان، وأخيرًا المدافع حسین کنعاني زادغان، الذي انتقل إلى الأهلي القطري.

وفي وقت سابق، أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عن مواجهة الهلال لبيرسيبوليس الإيراني، على أن تقام يوم السبت 16 من أكتوبر المقبل، في المملكة.