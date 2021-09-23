“حساب المواطن” يحدد 3 شروط لتجاوز الأهلية في البرنامج

المناطق - الرياض:

أعلن برنامج حساب المواطن، مجددًا التذكير بـ3 شروط لتجاوز الأهلية في البرنامج، وتشمل الجنسية والإقامة وتوافق البيانات مع الجهات المختصة.

وقال حساب المواطن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن شروط الأهلية في البرنامج كالتالي:

أولا: شروط الجنسية، بحيث يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقة التنقل، وزوج المواطنة وأبناؤها، وزوجة المواطن.

ثانيا: معيار الإقامة، حيث يكون المستفيد الرئيس مقيما إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج، وألا يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية أو السجون.

ثالثا: توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، بحيث تتطابق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.