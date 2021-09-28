مدير “تعليم الجوف” يكرم المشاركين في برامج “نشاطي” الصيفي

سكاكا – الإعلام التربوي:

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي المشاركين في برامج نشاطي في صيف 1442هـ صباح اليوم في بهو الإدارة.

وأثنى الغامدي على مشاركات الطلاب والطالبات في البرامج الصيفية، وقال إنهم عنوان التميز بتعليم الجوف، ومشاركتهم الإبداعية بهذه الأنشطة والبرامج هي المؤشر الحقيقي في رفع ثقافة الأنشطة الطلابية وتحقيق أهدافها التي من أجلها نفذت. وأشاد الغامدي بالجهود المبذولة من إدارتي النشاط الطلابي بنين وبنات، مؤكداً أن تلك البرامج والأنشطة نواة لتطوير العمل في الميدان التعليمي.

من جانبه، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي خالد بن عبيدالله القنيفد أن هذه البرامج والأنشطة كانت في صيف 1442هـ وأتت لشغل أوقات الطلاب والطالبات وأسرهم بما يعزز المكتسبات الوطنية والتربوية المتحققة في الأنشطة الطلابية. وبينت مديرة إدارة نشاط الطالبات جلنار بنت محمد الدهام أن برنامج نشاطي 1442هـ يأتي ضمن الأدوار المنوطة بوزارة التعليم وإسهامها في رعاية الناشئة والشباب والعناية بهم وتفعيل دور إدارات التعليم في استثمار قدرات الطلاب والطالبات كل بما يتناسب مع خصائصهم العلمية بأسلوب ترفيهي تنافسي محفز.

وفي الختام كرم الغامدي الطلاب والطالبات المشاركين في برامج نشاطي في صيف 1442هـ، وهم مشاري بن عبدالله الشمري من مدرسة اليرموك الثانوية في سكاكا، فارس بن نايف العوذة من مدرسة العمرية الأهلية الثانوية في سكاكا، مشاري بن صايل الشمري من مدرسة اليرموك الثانوية في سكاكا، ياسر بن صلاح العوذة من مدرسة العمرية الأهلية الثانوية في سكاكا، عيد بن صالح البليهد من مدرسة العمرية الأهلية الثانوية في سكاكا، عبدالرحمن بن أيمن الوهيف من مدرسة قرطبة الابتدائية في سكاكا، قصي بن راكان الطالب من مدرسة ابن القيم المتوسطة في سكاكا، زياد بن راشد الراشد من مدرسة الجوف الأهلية الثانوية في سكاكا، نواف بن نايف الحموان من مدرسة قرطبة الابتدائية في سكاكا، عبدالرحمن بن نمر المضيان الرحمانية الأهلية المتوسطة في سكاكا، مشهور بن عادل النومان من مدرسة العمرية الأهلية المتوسطة في سكاكا، وطن بن خلف الشافي من مدرسة الرحمانية الأهلية الثانوية في سكاكا.

أمل حمد الخالدي من مدرسة الابتدائية الثانية عشر في سكاكا، ديمة محمد الرويلي من مدرسة الابتدائية الأولى في الطوير، ليان حمد الضويحي من مدرسة المتوسطة الثانية في سكاكا، مجد زاهي الرويلي من مدرسة الثانوية الأولى في زلوم، دانة عبدالعزيز العرجان من مدرسة ثانوية الوادي والبحيرات في دومة الجندل، فوز حماد الفهيقي من مدرسة الثانوية الثامنة في سكاكا ، سارة حامد السرحاني من مدرسة الثانوية الثانية في قارا، فرح عبد العزيز الطريف من مدرسة الثانوية الثانية في سكاكا، حور معتز الراشد من مدرسة المتوسطة الحادية عشر في سكاكا، رغد سالم الجلال من مدرسة المتوسطة الرابعة في قارا، ميرال حسن الرويلي من مدرسة المتوسطة الحادية عشر في سكاكا، مزون دلي الشمري من مدرسة رياض المواهب الأهلية في سكاكا، رغد سعود الشراري من مدرسة الثانوية الأولى في فياض طبرجل.

إَضافة إلى: نوف نايف الراشد من مدرسة المتوسطة العاشرة في سكاكا، حورية محمد النصيري من مدرسة المتوسطة الرابعة عشر في سكاكا، ريما مصبح الشراري من مدرسة الثانوية الأولى في طبرجل، شوق خالد نمر الرويلي من مدرسة المتوسطة الخامسة في قارا، ريتال خالد نمر الرويلي من مدرسة المتوسطة الخامسة في قارا، جود أجود الزيد من مدرسة الثانوية الرابعة في سكاكا، العنود حسن العلي من مدرسة الثانوية الثالثة بدومة الجندل، حلا حاكم الرويلي من مدرسة المتوسطة الرابعة عشر في سكاكا، شهد فوزي الشراري من مدرسة المتوسطة الأولى في فياض طبرجل، نور معتز الراشد من مدرسة المتوسطة الحادية عشر في سكاكا، مسك عبدالله الدرعان من مدرسة الابتدائية الثانية في سكاكا، طيف ثنيان السيف من مدرسة الثانوية الثانية في سكاكا، سديم عبدالعزيز الحزيم من مدارس وارفة العلم الأهلية في سكاكا، ليان عبدالله الملحق من مدرسة المتوسطة الحادية عشر في سكاكا، نعمة سعد العنزي من مدرسة المتوسطة السابعة والثانوية السادسة في سكاكا، سلمى سعد العنزي من مدرسة المتوسطة السابعة والثانوية السادسة في سكاكا، قمر أكرم العيد من مدرسة المتوسطة التاسعة في سكاكا، وتين عُمر العقلاء من مدارس منهاج الرسالة الأهلية في سكاكا، نورة خالد السهيان من مدرسة الابتدائية الثانية عشر في سكاكا، سمو خالد المعدوه من مدرسة الثانوية الأولى في اللقائط.