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إيران.. صحيفة حكومية تتهم النظام بقتل عشرات الآلاف بسبب وقف التلقيح ضد كورونا

إيران.. صحيفة حكومية تتهم النظام بقتل عشرات الآلاف بسبب وقف التلقيح ضد كورونا

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إيران.. صحيفة حكومية تتهم النظام بقتل عشرات الآلاف بسبب وقف التلقيح ضد كورونا

إيران.. صحيفة حكومية تتهم النظام بقتل عشرات الآلاف بسبب وقف التلقيح ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=1037435
المناطق - الرياض

اعترفت صحيفة “آرمان” الإيرانية (حكومية)، بالعواقب المروعة لعدم تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا في البلاد، ما أسفر حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف.

وعقّبت الصحيفة على ذلك قائلة: “هناك محاكم تاريخية عظيمة في العالم لقتل أقل من هذا.. من المسؤول عن وقف تطعيم المواطنين في آخر 6 أو 7 أشهر؟”.

وأشارت إلى أنّ هذا الأمر لم يكن مجرد إهمال إداري أو حتى إهمال مالي يمكن تعويضه، مشيرة إلى أن السلطات هناك تعمد إيقاف اللقاح.

وأضافت الصحيفة: “هل وزير الصحة السابق هو المقصر؟ هل يقع اللوم على الرئيس السابق؟ هل وضع أحد العراقيل بهذا الخصوص؟ هل أراد البعض أن يحدث هذا خلال الرئيس الحالي؟”.

من جانب آخر، كذبت صحيفة “الجمهورية الإسلامية” – المقربة من النظام – مزاعم وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، التي ادعى فيها تطعيم أكثر من 50 % من المواطنين.

وأكدت الصحيفة أن التقارير تؤكد حصول 14 مليون إيراني على اللقاح فقط، من بين ما يقارب 90 مليون مواطن.

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