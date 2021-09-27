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أمين الشرقية يكرم إدارة الأمن السيبراني لحصولها على نسبة الالتزام الأعلى بالقطاع البلدي

أمين الشرقية يكرم إدارة الأمن السيبراني لحصولها على نسبة الالتزام الأعلى بالقطاع البلدي

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أمين الشرقية يكرم إدارة الأمن السيبراني لحصولها على نسبة الالتزام الأعلى بالقطاع البلدي

أمين الشرقية يكرم إدارة الأمن السيبراني لحصولها على نسبة الالتزام الأعلى بالقطاع البلدي
http://almnatiq.net/?p=1037456
المناطق - المنطقة الشرقية

كرم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة، موظفي إدارة الأمن السيبراني في الأمانة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للأمن السيبراني المهندس محمد الشاطري، ونائب المدير المهندس راشد المطيري.

جاء ذلك نظير النتائج التي حققتها إدارة الأمن السيبراني، بعد حصولها على النسبة الأعلى في القطاع البلدي عن مدى التزامها بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني وفق التقرير الصادر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال النصف الأول للعام الحالي 2021.

وقدّم الجبير، شكره لفريق العمل بإدارة الأمن السيبراني على النتائج التي وصلوا إليها بفضل جهودهم المستمرة والجودة في الأداء.

وحققت أمانة الشرقية 71.56% لشهر يونيو الماضي والتي تعتبر – بحسب تقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني – النسبة الأعلى في القطاع البلدي، ضمن تقييم الهيئة لحالة التزام أمانة المنطقة الشرقية بالمعايير الواجب الالتزام بتطبيقها، وذلك لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية على بينتها التحتية، وشبكاتها وأنظمتها مما يسهم في تعزيز أمن المملكة السيبراني.

كما ثمن أمين الشرقية، جهود موظفي إدارة الأمن السيبراني بالأمانة، ومباركًا لهم هذا الإنجاز في تحقيق نسب عالية في تحقيق متطلبات ضوابط الأمن السيبراني.

عقب ذلك، قدم الجبير عرضًا مختصرًا من قبل إدارة الأمن السيبراني بالأمانة عن آلية العمل التي مكنتهم من الوصول إلى النتائج المطلوبة الجهود الذي قدمتها الإدارة لرفع نسب الإنجاز في تحقيق هذه النتائج، وذلك من خلال عمل مستمرة منذ عام 2018 وصولا لما تم تحقيقه من نسب نجاح في منتصف هذا العام والحصول على هذا التقييم العالي على مستوى القطاع البلدي من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

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