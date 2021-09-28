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“التعليم” تطلق اختبارات لطلاب الأول الثانوي لقياس قدراتهم

“التعليم” تطلق اختبارات لطلاب الأول الثانوي لقياس قدراتهم

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“التعليم” تطلق اختبارات لطلاب الأول الثانوي لقياس قدراتهم

“التعليم” تطلق اختبارات لطلاب الأول الثانوي لقياس قدراتهم
http://almnatiq.net/?p=1037457
محررو المناطق:

أطلق وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اختبارات تستهدف طلاب الصف الأول الثانوي، لقياس قدرات كل طالب وميوله وتوجهاته، وتحديد اتجاهات الطالب لمجال معين أو مجال آخر.

وبحسب وزير التعليم، فإن برنامج تنمية القدرات البشرية يستهدف المواطن، وهو الركيزة الأساسية في البرنامج، ومحور اهتمام البرنامج وكل مبادراته منصبة لتطوير مواطن منافس عالميًا بمهاراته وقدراته، ومعنى ذلك توجيهه في مرحلة عمرية متقدمة لما يواكب ميوله ويتناسب مع قدراته وإمكانياته.

ونقلت قناة العربية عن الوزير قوله: “هناك منظومة ومبادرة بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم برنامج للتوجيه المهني والتخصصي وإتاحة الفرص والتوجيه لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل العمرية لإفادتهم بما يمكن أن يحدد اتجاهاتهم المستقبلية”.

 

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