الضمان الصحي: خطط طموحة لتطوير قطاع التأمين.. و4 أهداف للاستراتيجية

المناطق - الرياض

حدّد مجلس الضمان الصحي، أبرز الأهداف التي وضعها المجلس، وحملت شعار “أنت دائرة اهتمامنا”.

وقال المجلس، اليوم الثلاثاء، إنّ الاستراتيجية تتضمن خططًا طموحة بهدف مواصلة السير لتطوير قطاع التأمين الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

ونشر الحساب الرسمي للمجلس، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجرافيك، استعرض هذه الأهداف، وتشمل تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين، وتحسين الاستدامة والابتكار.

وتضمّنت الأهداف أيضًا، تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمات من رفع مستوى خدمات المستفيدين، والعمل كجهة تنظيمية رائدة لديها القدرة على المرونة والتعلم.