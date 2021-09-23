“الإقامة المميزة” يدعو مخالفي نظام مكافحة التستر للاستفادة من الفترة التصحيحية

المناطق - الرياض

دعا مركز الإقامة المميزة، إلى تصحيح التجارة قبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، والاستفادة من المميزات التي يتيحها هذا النظام.

وقال المركز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر فرصة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من الفترة التصحيحية تفاديًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين مع نهاية الفترة في 16 فبراير 2022”.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، قد كشف في وقت سابق، عن ثلاث حالات لا يمكن فيها التقديم على مبادرة تصحيح أوضاع مخالفي النظام.

وهذه الحالات تشمل من تمّت إحالته إلى النيابة العامة، ومن تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة وقعت منه للنظام قبل التقدم، ومن تم إحالته إلى المحكمة المختصة.