رفع نسبة حضور الجماهير في المباريات إلى 100%.. ووزارة الرياضة تحدد الشروط

محررو المناطق:

كشفت مصادر إن وزارة الرياضة تدرس رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بمدرجات الفرق المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت المصادر لـ “قناة السعودية”، إن وزارة الرياضة تخطط لرفع الطاقة الاستيعابية في المدرجات إلى نسبة 100%، بعد انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغت الإصابات 39 حالة جديدة فقط.

وبحسب المصادر، فإن أول مباراة ستشهد حضور جماهير كاملاً بنسبة 100% ستكون مباراة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام المنتخب الياباني والتي من المقرر أن أن تقام يوم 7 أكتوبر المقبل.