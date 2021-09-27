“أمانة عسير” ضمن أهم 500 موقع إلكتروني حكومي وشبه حكومي بالمملكة

أمانة منطقة عسير – المركز الإعلامي

سجلت أمانة منطقة عسير تواجدها ضمن أهم 500 موقع إلكتروني على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وفقا للتقرير الربع السنوي الصادر من وزارة الإعلام لأهم 500 موقع إلكتروني بالمملكة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن تواجد موقع أمانة منطقة عسير الإلكتروني ضمن أفضل وأهم 500 موقع على مستوى الجهات الحكومية وشبة الحكومية يعد نجاحا جديدا تحققه الأمانة ضمن سلسلة نجاحات حققتها مسبقا على الصعيدين المحلي و الدولي.

وبين الحميدي، أن هذا الإنجاز جاء نظير اهتمام الأمانة بالإبداع الإلكتروني والتحول الرقمي وخلق بيئة عمل تعتمد على التعاملات الإلكترونية وفق توجهات استراتيجية نفذتها أمانة المنطقة في العمل البلدي و النقلة الضخمة لأمانة المنطقة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف الى تقديم خدمات إلكترونية متكاملة لتسريع الإجراءات وتسهيلها عبر أنظمة تقنية مرتبطة بمعايير ضبط الجودة وقياس الأداء وتعزيز الأمانة لموقعها الإلكتروني باللغتين العربية و الإنجليزية في سبيل التيسير على المستفيدين و خدمتهم من خلال تقديم خدماتها عبر موقعها الإلكترونية بعدة لغات.

يذكر أن أمانة منطقة عسير قد حصدت مؤخرًا جائزة “درع الحكومة الذكية العربية” بفئتي المواقع الإلكترونية الحكومية في نظام إدارة خدمة العملاء، والابتكار الحكومي في نظام أتمته أعمال الرقابة الميدانية للمراقبين لعام 2021م، المقدمة من أكاديمية جوائز التميز في الدول العربية، التي أقيمت بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.