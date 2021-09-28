6 توجيهات.. الشورى يطالب هيئة الدواء بوضع استراتيجية وطنية للأمن الدوائي

المناطق - الرياض

أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وقال المجلس، الذي عقد جلسة افتراضية اليوم الثلاثاء، إنّ الهيئة عليها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق خطة زمنية محددة، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية لدى الهيئة، والعمل على استكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي التي تمكنها من تحسين الأداء وتجويده.

وكما تضمّن قرار المجلس أيضًا، دعوة الهيئة لإعداد وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية، وبذل المزيد من الجهود في توظيف وتدريب العنصر المسائي لشغل مناصب قيادية وإشرافيه بالهيئة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء معجم مرجعي باللغة العربية لأسماء الأدوية، وإلزام الشركات المصنعة والصيدليات به.

كما طالب المجلس، بدعم وتمكين الهيئة للإسراع بإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في نشر الوعي الصحي والتواصل التفاعلي.