احدث الأخبار

الإطاحة بطبيبة وافدة تجري عمليات إجهاض في مجمع خاص بالطائف
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة الجوف
أبرز المواد
 ما حكم ترك الصلاة بسبب كبر السن؟..عضو بهيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 “شرطة الرياض” تسترد 12 مركبة مسروقة.. وتضبط مرتكب الواقعة
أبرز المواد
 الباحة تتصدر.. نسب الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا في مناطق المملكة
أبرز المواد
 50 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 6 توجيهات.. الشورى يطالب هيئة الدواء بوضع استراتيجية وطنية للأمن الدوائي
أبرز المواد
 أكثر من 3000 جولة رقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية في جدة.. وغلق 21 منشأة
أبرز المواد
 “الإقامة المميزة” يدعو مخالفي نظام مكافحة التستر للاستفادة من الفترة التصحيحية
أبرز المواد
 “أمانة عسير” ضمن أهم 500 موقع إلكتروني حكومي وشبه حكومي بالمملكة
أبرز المواد
 هل تتضاعف قيمة المخالفة إذا لم تُسدد في موعدها؟.. “المرور” يوضح
أبرز المواد
 هذه الأنواع من الأسماك تحارب اكتئاب الخريف
أبرز المواد
الإطاحة بطبيبة وافدة تجري عمليات إجهاض في مجمع خاص بالطائف

الإطاحة بطبيبة وافدة تجري عمليات إجهاض في مجمع خاص بالطائف

أبرز المواد
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة الجوف

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة الجوف

أبرز المواد
ما حكم ترك الصلاة بسبب كبر السن؟..عضو بهيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)

ما حكم ترك الصلاة بسبب كبر السن؟..عضو بهيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)

أبرز المواد
“شرطة الرياض” تسترد 12 مركبة مسروقة.. وتضبط مرتكب الواقعة

“شرطة الرياض” تسترد 12 مركبة مسروقة.. وتضبط مرتكب الواقعة

أبرز المواد

6 توجيهات.. الشورى يطالب هيئة الدواء بوضع استراتيجية وطنية للأمن الدوائي

6 توجيهات.. الشورى يطالب هيئة الدواء بوضع استراتيجية وطنية للأمن الدوائي
http://almnatiq.net/?p=1037497
المناطق - الرياض

أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وقال المجلس، الذي عقد جلسة افتراضية اليوم الثلاثاء، إنّ الهيئة عليها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق خطة زمنية محددة، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية لدى الهيئة، والعمل على استكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي التي تمكنها من تحسين الأداء وتجويده.

وكما تضمّن قرار المجلس أيضًا، دعوة الهيئة لإعداد وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية، وبذل المزيد من الجهود في توظيف وتدريب العنصر المسائي لشغل مناصب قيادية وإشرافيه بالهيئة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء معجم مرجعي باللغة العربية لأسماء الأدوية، وإلزام الشركات المصنعة والصيدليات به.

كما طالب المجلس، بدعم وتمكين الهيئة للإسراع بإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في نشر الوعي الصحي والتواصل التفاعلي.

روابط ذات صلة

عضو بالشورى يطالب بدراسة زيادة إيرادات هيئة الزكاة من شركات التواصل الاجتماعي

عضو بالشورى يطالب بدراسة زيادة إيرادات هيئة الزكاة من شركات التواصل الاجتماعي
تطوير شامل ورقابة صارمة.. 11 مطلبًا من أعضاء بمجلس الشورى لوزارة النقل

تطوير شامل ورقابة صارمة.. 11 مطلبًا من أعضاء بمجلس الشورى لوزارة النقل
مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الإثبات

مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الإثبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*