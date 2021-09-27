أكثر من 3000 جولة رقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية في جدة.. وغلق 21 منشأة

المناطق - مكة المكرمة

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها, 3327 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق 21 منشأة مخالفة، حسبما أكّدت الأمانة التي أشارت إلى أنّ تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

ورصدت الفرق الميدانية خلال الجولات، 25 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق “توكلنا”، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة، مواصلة الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

في الوقت نفسه، ثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أية مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.