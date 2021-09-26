ما حكم ترك الصلاة بسبب كبر السن؟..عضو بهيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الدكتور عبدالسلام السليمان، حكم ترك الصلاة بسبب كبر السن.

وقال خلال مقابلة مع برنامج “فتاوى” على فضائية “السعودية”، إن كبير السن غير مُكلف بأداء الصلاة إذا كان لا يعرف الناس”.

وأضاف أنه إذا كان المتقدم في السن يعرف الصلوات وأوقاتها، فيجب عليه في هذه الحالة أن يصلي الصلوات في وقتها، وأن يتوضأ لكل صلاة”.

وأشار إلى أنّه إذا كانت هناك مشقة على كبير السن في أداء الصلاة، فيمكنه أن يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء؛ مرجعًا ذلك إلى وجود مشقة وهو ما يجلب التيسير.

وتابع: “النبي عليه الصلاة والسلام – كما جاء في الحديث – جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا ومطر، وقال ابن عباس راوي الحديث، أن النبي أراد ألا يُحرَّج أمته”.

وأكمل: “الكبير في السن يأخذ حكم في المريض، بوجود مشقة كبيرة في الوضوء لكل الصلاة، فيمكنه جمع الصلوات”.