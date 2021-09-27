“شرطة الرياض” تسترد 12 مركبة مسروقة.. وتضبط مرتكب الواقعة

المناطق-الرياض:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، عن استرداد 12 مركبة مسروقة، والقبض على سارقها، مواطن في العقد الثالث من العمر.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد 12 مركبة مسروقة، والقبض على سارقها.

وأضاف: أن المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق وضبط بحوزته سلاح ناري و22 قرص امفيتامين، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.