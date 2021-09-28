الباحة تتصدر.. نسب الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا في مناطق المملكة

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، نسب الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا في مناطق المملكة.

وجاء ترتيب المناطق على النحو التالي:

الباحة .. 67.6%

الرياض .. 66.9%

الشرقية… 66%

مكة المكرمة .. 59%

عسير … 56.8%

القصيم .. 56.3%

تبوك .. 54.5%

جازان .. 54.5%

حائل .. 51.9%

الحدود الشمالية .. 51.4%

المدينة المنورة .. 51.3%

الجوف .. 49.8%

نجران .. 49.6%

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل إصابة خمس حالات وفاة و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع تعافي 53 جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحتى الآن، يبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 547 ألفًا و35 حالة، تعافى منها 536 ألفًا و79 حالة، فيما الحالات الحرجة 227 حالة، بينما إجمالي عدد الوفيات 8709 حالات.