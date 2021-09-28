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الإطاحة بطبيبة وافدة تجري عمليات إجهاض في مجمع خاص بالطائف

الإطاحة بطبيبة وافدة تجري عمليات إجهاض في مجمع خاص بالطائف

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الإطاحة بطبيبة وافدة تجري عمليات إجهاض في مجمع خاص بالطائف

الإطاحة بطبيبة وافدة تجري عمليات إجهاض في مجمع خاص بالطائف
http://almnatiq.net/?p=1037535
محررو المناطق:

أطاحت الجهات الأمنية بالتعاون مع الشؤون الصحية في محافظة الطائف بطبيبة وافدة تجري عمليات الإجهاض، من خلال عيادة تديرها في أحد المجمعات الطبية الخاصة.

 

وأثبتت تحريات “صحة الطائف”، إجراء طبيبة وافدة عمليات الإجهاض، في مجمع طبي شهير، وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة.

 

ووضعت صحة الطائف خطة للإيقاع بالطبيبة متلبسة، عبر مفاوضتها باستخدام “الزائر السري”، على تنفيذ عملية إجهاض، وجرى الاتفاق على ذلك، وعليه باشرت فرق الالتزام في “صحة الطائف”، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبط المخالفة المذكورة، وإحالة الطبيبة المخالفة لجهة الاختصاص.

 

كما أحالت فرق الالتزام المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وتم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض، ومواد مخالفة للاستعمال الطبي.

 

بدورها، أكدت “صحة الطائف” في بيان لها، استمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة، إضافة إلى ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على حساب في تويتر، ولفتت إلى أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

 

وأكدت “صحة الطائف”، أنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

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