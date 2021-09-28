تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة الجوف

المناطق - الجوف

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

وقال بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن ناجي بن مبارك بن حميد الشراري، أقدم على قتل عواد بن سليم بن سعد الشراري، بإطلاق النار عليه.

وتمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا.

وتأجل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه, وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وأكّدت الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.