للرجال والنساء.. أمانة الأحساء تعلن عن 18 وظيفة شاغرة

المناطق - المنطقة الشرقية

أعلنت أمانة محافظة الأحساء، توفُّر 18 فرصة عمل شاغرة، للعمل بنظام التعاقد بالأمانة للبلديات المرتبطة “يبرين – سلوى – البطحاء”.

ودعت الأمانة، المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية الثانوية للتقدم لشغل الوظائف التي تندرج على فئة بند الأجور والمستخدمين.

وتشمل الفرص المتاحة، وظائف مراسل، ملاحظ خدمات، مغسل موتى، ملاحظ خدمات، ومغسلة موتى.

وتتضمَّن ضوابط وشروط التقديم على وظائف بند الأجور والمستخدمين، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويكون لائقًا صحيًا وحسن السيرة والسلوك، وحاصلًا على الشهادة الثانوية كحد أدنى, وإرفاقها مع الطلب، وأن يكون قد تم تسجيله بموقع وزارة الموارد البشرية على نظام “ساعد” الخاص بتوظيف خريجي الثانوية عند تاريخ الإعلان.

وتتضمن الشروط كذلك، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا، وأن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر وغير مطالب بفترة حظر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام، واجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة المشكلة للتعيين، وإرفاق هوية وطنية سارية المفعول مع الطلب.

وفيما أشارت الأمانة إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة، فق دعت ضمن شروطها، أن يتم تحديد رقم الجوال الأساسي والعنوان للمتقدم ومن لم يوضح ذلك يستبعد من الترشيح.

و لا يترتب على الطلبات أي التزام بالتوظيف نحو الأمانة وتعتبر لاغية بعد انتهاء المقابلات واجتياز المرشحين للوظائف ولا يحق للمتقدم المطالبة بالمستندات أو التوظيف بعد الانتهاء من أعمال اللجنة.

كما أن التقديم يكون على وظيفة واحدة فقط ومن يثبت تقدمه على أكثر من وظيفة يستبعد تلقائيًّا.

يمكن التقديم على هذه الوظائف، من تاريخ 1443/02/26 الموافق 2021/10/03 حتى تاريخ 1443/03/06هـ الموافق 2021/10/12م، علمًا بأنّ جميع الطلبات تقدم إلكترونيًّا من خلال موقع الأمانة.