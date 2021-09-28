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هل يحق لمن تضررت مركبته بسبب مشكلات الطرق صرف تعويض؟.. وزارة النقل تجيب

هل يحق لمن تضررت مركبته بسبب مشكلات الطرق صرف تعويض؟.. وزارة النقل تجيب
http://almnatiq.net/?p=1037591
المناطق - الرياض

أكّدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أنّ من تضررت مركبته بسبب مشكلات على الطرق، يحق له الحصول على تعويض.

وقالت الوزارة، إنّه في حال تضرُّر المركبة بسبب حفرة على الطريق فيمكن لمالك المركبة التواصل مع المرور في حال كان الطريق داخل المدينة، أمّا إذا كان الطريق خارج المدينة يتم التواصل مع أمن الطرق.

وأضافت أن مالك السيارة يتوجه بعد ذلك، لإصدار تقرير للحادثة، ثم يتوجه إلى مركز التقديرات لتقدير تكلفة أضرار المركبة، بعدها يتوجه إلى فرع وزارة النقل التابع له الطريق.

في سياق متصل، دعت الوزارة، المواطنين للإبلاغ عن أي عيوب تظهر على الطرق، أو أضرار ناتجة عن السيول، أو تجمع للمياه على الطرق، أو انهيارات صخرية على الطريق، أو تلف في السياج الحدودي.

كما حثّت على الإبلاغ عن أي من رواسب سيول تعيق الحركة، أو مخلفات وعوائق على الطريق، أو تجمع مخلفات حول غرف الكهرباء، أو انسداد في قنوات تصريف الأمطار، أو تجمع مخلفات في الجزيرة الوسطى.

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